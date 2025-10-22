В Жамбылской области суд встал на сторону крестьянского хозяйства в споре с акиматом и признал незаконным изъятие у него 382 гектаров земли, передает BAQ.KZ. Как сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного административного суда, земельный участок площадью 707 гектаров был предоставлен хозяйству ещё в 2006 году для ведения сельского хозяйства и полностью оплачен. Однако уже через год постановлением акима часть участка — 382 гектара — была передана лесному учреждению.

Суд установил, что крестьяне всё это время пользовались землёй законно, а постановление 2007 года принято с нарушением полномочий: перевод земель лесного фонда в частную собственность может осуществляться только Правительством РК. В итоге суд отменил решение акима в части изъятия земли и обязал районную администрацию устранить все последствия незаконного постановления.

Решение пока не вступило в законную силу.