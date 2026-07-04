Крестьянское хозяйство в Абайской области внедряет автоматизированные системы водоснабжения

Аким области Берик Уали посетил крестьянское хозяйство «Даурен», расположенное в селе Кезенсу Жарминского района, и ознакомился с его деятельностью.

Хозяйство, основанное в 1994 году, возглавляет фермер-новатор Нуртуган Манап. Здесь традиционные методы ведения животноводства успешно сочетаются с современными технологиями.

Крестьянское хозяйство специализируется на разведении казахской белоголовой породы крупного рогатого скота. Основное направление деятельности – выращивание и реализация племенного молодняка с высоким генетическим потенциалом. В настоящее время в хозяйстве насчитывается 802 головы племенного крупного рогатого скота, в том числе 300 коров.

Хозяйство отличается широким внедрением современных технологий. Для эффективной организации выпаса два участка оборудованы электрическими ограждениями, еще два – шарнирной сеткой, что позволяет обходиться без пастухов. Внутри огражденных территорий функционирует автоматизированная система водоснабжения. Насос, работающий от солнечных панелей, автоматически включается утром и подает воду из глубинных источников. Благодаря этому скот в течение всего дня обеспечивается водой без участия человека. В текущем году вместо традиционных ворот на территории хозяйства установлены так называемые «Техасские ворота». Такая конструкция позволяет свободно проезжать транспорту, при этом исключая выход животных за пределы пастбища. Общая площадь огороженных пастбищ составляет около 1 550 гектаров. В распоряжении хозяйства имеется 19 единиц сельскохозяйственной техники, постоянной работой обеспечены 5 человек.

Племенной скот хозяйства регулярно получает высокие оценки на республиканских выставках и неоднократно становился призером международных выставок.

Фермер представил акиму области производственный потенциал хозяйства, рассказал о работе по эффективному использованию пастбищ и поделился планами дальнейшего развития.

На ближайшие годы в хозяйстве запланирована реализация нескольких инвестиционных проектов. В 2026–2027 годах предполагается благоустройство пастбищ и внедрение системы ротационного выпаса. Планируется установить около 200 километров ограждений, при этом 24 километра уже приобретены. В 2027–2028 годах хозяйство намерено развивать овцеводство, а также внедрить автоматизированные системы водоснабжения и подъема воды, работающие на солнечной энергии. Кроме того, будут реализованы экологические проекты. В 2027–2029 годах планируется высадка деревьев, коренное улучшение пастбищ, посев многолетних трав и восстановление природных источников воды. Следует отметить, что с 2019 года на территории хозяйства уже высажено более 390 саженцев деревьев.