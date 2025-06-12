В одном из фитнес-клубов города Семей произошел тревожный инцидент: женщина заблокировала дверь сауны, где находились мать с грудным ребенком. Об этом в соцсети Threads рассказала Назгуль Болтакызы — мама малыша, передает BAQ.KZ.

Назгуль рассказала, что она регулярно посещала занятия по грудничковому плаванию, после которых вместе с ребенком заходила в сауну на 2–3 минуты с приоткрытой дверью. Такую практику разрешил тренер.

"Мы стояли у входа, когда пожилая женщина снаружи захлопнула дверь. Я открыла — она снова с силой закрыла и начала удерживать ее. Одна рука у меня была занята малышом, я не могла выбраться. Кричала, стучала, пинала дверь… ребенок покраснел, начал сильно плакать. Только после вмешательства персонала нас выпустили", — рассказала Назгуль.

После инцидента женщина обратилась к администрации клуба, но, по её словам, сначала не последовало никакой реакции. Позже руководство всё же выступило с официальным заявлением:

"Мы глубоко сожалеем о произошедшем. Принесли извинения семье, прекратили членство клиентки, нарушившей правила, усилили инструктаж персонала", — говорится в сообщении.

В знак компенсации семье предоставили 10 бесплатных занятий по грудничковому плаванию.