  • 25 Августа, 19:44

Криптомошенники обманывают казахстанцев через фейковые сайты

Сегодня, 19:38
pixabay.com Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38
Фото: pixabay.com

Криптовалюты продолжают привлекать внимание казахстанцев, но их популярность используют мошенники. По данным Fingramota.kz, аферисты прибегают к поддельным сайтам, финансовым пирамидам и поддельным объявлениям от известных людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан, передает BAQ.KZ.

Мошенники создают сайты и письма, маскируясь под официальные сервисы. Жительница Акмолинской области перевела аферистам 6,5 млн тенге, думая, что "играет" с криптовалютой на легальной платформе.

Аферисты обещают нереально высокую прибыль за вложения и привлечение новых участников. В Актюбинской области разоблачили пирамиду Harmony Rider Technology, в которую 115 казахстанцев вложили более 197 млн тенге. Деньги выводились через криптовалютные кошельки и конвертировались в фиат.

Мошенники используют фейковые телеграм-каналы и дипфейк-видео с известными блогерами, певцами и политиками, чтобы заманить вкладчиков.

Советы по защите

  • Инвестировать только в знакомые проекты
  • Не поддаваться на давление и обещания бонусов
  • Проверять информацию в соцсетях и на официальных сайтах
  • Игнорировать неожиданные предложения
  • Скачивать приложения только из официальных источников
  • Проверять криптовалюту через технические документы и независимые обзоры

Мошенники продолжают искать новые способы обмана, поэтому важно сохранять критическое мышление и проверять любую информацию перед вложениями.

