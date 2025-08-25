Криптомошенники обманывают казахстанцев через фейковые сайты
Криптовалюты продолжают привлекать внимание казахстанцев, но их популярность используют мошенники. По данным Fingramota.kz, аферисты прибегают к поддельным сайтам, финансовым пирамидам и поддельным объявлениям от известных людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан, передает BAQ.KZ.
Мошенники создают сайты и письма, маскируясь под официальные сервисы. Жительница Акмолинской области перевела аферистам 6,5 млн тенге, думая, что "играет" с криптовалютой на легальной платформе.
Аферисты обещают нереально высокую прибыль за вложения и привлечение новых участников. В Актюбинской области разоблачили пирамиду Harmony Rider Technology, в которую 115 казахстанцев вложили более 197 млн тенге. Деньги выводились через криптовалютные кошельки и конвертировались в фиат.
Мошенники используют фейковые телеграм-каналы и дипфейк-видео с известными блогерами, певцами и политиками, чтобы заманить вкладчиков.
Советы по защите
- Инвестировать только в знакомые проекты
- Не поддаваться на давление и обещания бонусов
- Проверять информацию в соцсетях и на официальных сайтах
- Игнорировать неожиданные предложения
- Скачивать приложения только из официальных источников
- Проверять криптовалюту через технические документы и независимые обзоры
Мошенники продолжают искать новые способы обмана, поэтому важно сохранять критическое мышление и проверять любую информацию перед вложениями.
