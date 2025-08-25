Криптовалюты продолжают привлекать внимание казахстанцев, но их популярность используют мошенники. По данным Fingramota.kz, аферисты прибегают к поддельным сайтам, финансовым пирамидам и поддельным объявлениям от известных людей, чтобы выманивать деньги у доверчивых граждан, передает BAQ.KZ.

Мошенники создают сайты и письма, маскируясь под официальные сервисы. Жительница Акмолинской области перевела аферистам 6,5 млн тенге, думая, что "играет" с криптовалютой на легальной платформе.

Аферисты обещают нереально высокую прибыль за вложения и привлечение новых участников. В Актюбинской области разоблачили пирамиду Harmony Rider Technology, в которую 115 казахстанцев вложили более 197 млн тенге. Деньги выводились через криптовалютные кошельки и конвертировались в фиат.

Мошенники используют фейковые телеграм-каналы и дипфейк-видео с известными блогерами, певцами и политиками, чтобы заманить вкладчиков.

Советы по защите

Инвестировать только в знакомые проекты

Не поддаваться на давление и обещания бонусов

Проверять информацию в соцсетях и на официальных сайтах

Игнорировать неожиданные предложения

Скачивать приложения только из официальных источников

Проверять криптовалюту через технические документы и независимые обзоры

Мошенники продолжают искать новые способы обмана, поэтому важно сохранять критическое мышление и проверять любую информацию перед вложениями.