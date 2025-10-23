Криптопирамида под прикрытием добрых дел обокрала сотни казахстанцев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование финансовой пирамиды "Takorp", которая действовала под видом инвестиционного проекта и благотворительных акций, передаёт BAQ.KZ.
Организаторы обещали гражданам Казахстана гарантированный доход от 30 до 50 тысяч долларов США с использованием многоуровневой матричной системы бонусов (VIP-1 — VIP-6). Выплаты якобы начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вложений и числа привлечённых рефералов.
Для создания иллюзии легитимности пирамида проводила благотворительные акции в детских домах, что усиливало доверие к проекту. Всего в схему было вовлечено 117 участников.
В ходе расследования по санкции суда арестована криптовалюта на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело по факту деятельности "Takorp" направлено в суд. Дополнительная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Самое читаемое
- Минимальная зарплата в Казахстане должна быть не ниже 150 тысяч тенге — депутат
- 20 казахстанских университетов вошли в глобальный рейтинг QS
- Встреча Трампа и Путина отложена: Москва отвергла идею прекращения огня в Украине
- В Алматы горит административное здание
- Акимат Костаная срочно ищет будущих владельцев домов и коттеджей в новом микрорайоне