Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование финансовой пирамиды "Takorp", которая действовала под видом инвестиционного проекта и благотворительных акций, передаёт BAQ.KZ.

Организаторы обещали гражданам Казахстана гарантированный доход от 30 до 50 тысяч долларов США с использованием многоуровневой матричной системы бонусов (VIP-1 — VIP-6). Выплаты якобы начислялись в криптовалюте USDT и зависели от суммы вложений и числа привлечённых рефералов.

Для создания иллюзии легитимности пирамида проводила благотворительные акции в детских домах, что усиливало доверие к проекту. Всего в схему было вовлечено 117 участников.

В ходе расследования по санкции суда арестована криптовалюта на сумму 32 тысячи долларов США. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело по факту деятельности "Takorp" направлено в суд. Дополнительная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.