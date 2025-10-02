Выступая на панельной сессии "Инфраструктура CryptoCity: цифровые активы, платежи и регулирование в городской технологии" в рамках форума Digital Bridge 2025, руководитель цифровой трансформации и советник председателя Национального банка РК Бинур Жаленов рассказал о планах по развитию криптоотрасли и масштабных изменениях в законодательстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, Казахстан работает над созданием комплексной системы цифровых активов и выводит регулирование крипторынка на новый уровень.

"Несколько лет назад правительство приняло закон о цифровых активах. Сейчас мы модернизируем и обновляем его. Вводится новая таксономия: цифровые активы будут разделены на две широкие категории - криптовалюты (биткоины, стейблкоины и другие) и так называемые “легированные активы”. Последние подразделяются на стейблкоины, токенизированные национальные активы и активы реального сектора", — пояснил Жаленов.

Он отметил, что Казахстан либерализует обращение цифровых активов на внутреннем рынке, снимая запрет на их циркуляцию. Внедряется новая парадигма токенизации, предусматривающая отдельный режим регулирования для бирж и активов реального сектора. В парламент будет внесено более 100 поправок, которые должны быть одобрены к концу года.

"На сегодняшний день восемь проектов уже получили согласование для запуска в регуляторной песочнице. Среди них - стейблкоины, подкреплённые тенге, которые могут использоваться для транзакций с криптовалютой. До конца года мы рассчитываем довести число таких пилотных проектов до пятнадцати", — отметил представитель Нацбанка.

Отдельным блоком стало объявление о запуске государственного крипторезерва. По словам Бинура Жаленова, он будет управляться Национальной инвестиционной корпорацией - дочерней организацией Нацбанка.