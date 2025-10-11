Рынок криптовалют резко отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин на китайские товары, передает BAQ.KZ со ссылкой на Фонтанка.ру.

По данным криптобиржи Binance, курс биткоина (BTC) за 20 минут обвалился с $122 тыс. до $102 тыс.

Криптовалюта Toncoin (TON), созданная Павлом Дуровым, также резко потеряла в цене — вдвое за две минуты, с $2,4 до $1,2.

Эксперты связывают обвал с паническими продажами на фоне опасений инвесторов относительно усиления торгового противостояния США и Китая, которое может ударить по мировой экономике и рынкам цифровых активов.