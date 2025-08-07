Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии Посольства Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана, разыскиваемый за незаконную торговлю криптовалютой, передает BAQ.KZ.

Подозреваемый в период с 2022 по 2024 годы без соответствующей лицензии на платформе криптобиржы "Binance" осуществлял покупку, продажу и обмен цифровых активов для физических лиц, получив от этого незаконный доход в размере 400 млн тенге.

Во избежание уголовной ответственности фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В феврале текущего года он был задержан в Дубае и по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.

За совершение данного преступленияему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.