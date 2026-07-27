Криптотрейдера осудили за незаконный оборот цифровых активов в Костанае

Жителя Костанайской области осудили за незаконные операции с криптовалютой на 1,9 млрд тенге.

28-летнего мужчину признали виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом, сроком на семь лет.

Как установило следствие, с 2020 по 2024 годы мужчина без соответствующего разрешения организовал на платформе Binance операции по купле-продаже необеспеченных цифровых активов через P2P-сервис.

Для проведения сделок использовались банковские счета, оформленные как на самого осужденного, так и на его родственников и других лиц.

В результате незаконной деятельности костанаец получил доход на сумму более 1,9 млрд тенге. Чтобы скрыть происхождение денежных средств, он размещал их на депозитах банков второго уровня.

По иску прокуратуры области суд постановил взыскать с осужденного в доход государства более 1,9 млрд тенге. Также были конфискованы денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы стоимостью 7,9 тыс. долларов США.

Приговор вступил в законную силу.