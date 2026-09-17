Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» зимой

Португальский форвард пока не определился с дальнейшими планами на клубную карьеру.

17 Сентября 2026, 00:41
АВТОР
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Getty Images 17 Сентября 2026, 00:41
17 Сентября 2026, 00:41
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Фото: Getty Images

Криштиану Роналду может покинуть саудовский «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Daily Sports со ссылкой на источник.

По информации зарубежных СМИ, 41-летний нападающий может сменить клуб уже предстоящей зимой. При этом пока неизвестно, где Роналду продолжит карьеру.

Ранее телеканал DAZN Portugal сообщал, что португалец рассматривает возможность приобретения «Аль-Насра».

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