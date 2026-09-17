Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» зимой

Криштиану Роналду может покинуть саудовский «Аль-Наср» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Daily Sports со ссылкой на источник.

По информации зарубежных СМИ, 41-летний нападающий может сменить клуб уже предстоящей зимой. При этом пока неизвестно, где Роналду продолжит карьеру.

Ранее телеканал DAZN Portugal сообщал, что португалец рассматривает возможность приобретения «Аль-Насра».