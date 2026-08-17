Криштиану Роналду объявил о скором завершении футбольной карьеры

Криштиану Роналду признался, что 2026 год, вероятно, станет его последним в профессиональном футболе. Об этом 41-летний форвард рассказал в интервью Vogue, отметив, что уже подробно продумал жизнь после завершения карьеры. По словам Роналду, после футбола он хочет больше путешествовать, играть в падел и просто наслаждаться жизнью. При этом у португальца остается одна большая цель — добраться до отметки в 1000 голов. Сейчас на его счету 976 мячей: 830 за клубы и 146 за сборную.

Если Роналду действительно завершит карьеру после этого сезона, у него остается совсем немного времени, чтобы поставить последнюю рекордную точку. В личной жизни у футболиста также произошло важное событие. 11 августа он женился на своей давней партнерше Джорджине Родригес. Пара устроила закрытую церемонию, на которой, по сообщениям СМИ, присутствовали только пятеро детей Роналду и четверо свидетелей.