Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером — его состояние превысило 1,4 миллиарда долларов по версии Bloomberg, передает BAQ.KZ.

Форвард саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии подписал в июне контракт на сумму более 400 миллионов долларов, что стало рекордом в спортивной индустрии. За свою карьеру с 2002 по 2023 год Роналду заработал свыше 550 миллионов долларов, включая долгосрочные контракты с такими брендами, как Nike, Armani и Castrol. Переход в "Ан-Наср" обеспечил ему около 200 миллионов долларов в год в виде необлагаемой налогом зарплаты и бонусов, включая подписной бонус в 30 миллионов долларов.

На протяжении своей легендарной карьеры Роналду выступал за ведущие клубы Европы — "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Он стал пятикратным обладателем "Золотого мяча", пять раз выигрывал Лигу чемпионов и завоевал титулы в чемпионатах Англии, Испании и Италии. В сборной Португалии нападающий провел 223 игры, забив 141 гол, став чемпионом Европы 2016 года и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.

Роналду не только покоряет футбольные вершины, но и вошёл в историю как первый футболист с состоянием в миллиард долларов — настоящий рекордсмен и легенда мирового спорта.