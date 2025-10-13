Казахстанец Алмаз Акишев поделился в соцсетях редкими кадрами отборочного матча Евро-2008 между сборными Казахстана и Португалии, который прошёл 17 октября 2007 года на Центральном стадионе Алматы, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Ак Жайык".

На записи — легендарный Криштиану Роналду, один из главных звёзд того времени. Тогда команда Португалии боролась за выход на чемпионат Европы и приехала в Алматы только за победой. Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу гостей. Для Казахстана это был один из первых матчей на таком уровне — к тому моменту страна состояла в УЕФА всего пять лет.