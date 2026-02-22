Криштиану Роналду заявил о намерении продолжить карьеру в Саудовской Аравии
В текущем сезоне футболист демонстрирует высокую результативность.
Сегодня 2026, 17:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:29Сегодня 2026, 17:29
116Фото: Pixabay.com
Нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду сделал заявление о своём будущем после матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хазм, передает BAQ.KZ.
Португалец оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу со счётом 4:0.
После финального свистка 41-летний форвард подвёл итоги встречи и прокомментировал своё будущее. По словам Роналду, он доволен жизнью и карьерой в Саудовской Аравии и намерен продолжать выступления в местной Про-Лиге.
«Я принадлежу Саудовской Аравии. Хочу продолжать играть здесь. Эта страна приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив и намерен остаться», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.
В текущем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: на его счету 20 забитых мячей в 22 матчах во всех турнирах.
Самое читаемое
- Уроженка Караганды покорила судей проекта "Голос"
- В Шымкенте внедряют новый механизм противодействия интернет-мошенничества
- Животному миру Жамбылской области нанесен ущерб в 65 млн тенге за последние 3 года
- "Вернем Саулетай детям": в Усть-Каменогорске реконструируют заброшенный парк
- Ерлан Карин: Новая Конституция закрепляет баланс в обществе и задаёт новые приоритеты развития