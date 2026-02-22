Нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду сделал заявление о своём будущем после матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Хазм, передает BAQ.KZ.

Португалец оформил дубль и помог своей команде одержать уверенную победу со счётом 4:0.

После финального свистка 41-летний форвард подвёл итоги встречи и прокомментировал своё будущее. По словам Роналду, он доволен жизнью и карьерой в Саудовской Аравии и намерен продолжать выступления в местной Про-Лиге.

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Хочу продолжать играть здесь. Эта страна приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив и намерен остаться», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне нападающий демонстрирует высокую результативность: на его счету 20 забитых мячей в 22 матчах во всех турнирах.