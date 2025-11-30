Кристина Шумекова завоевала третье золото на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова стала трёхкратной победительницей юниорского этапа Кубка мира, который проходит в Милане (Италия), передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. 30 ноября спортсменка выиграла дистанцию 1500 метров.
Второе место заняла Аяно Секигучи из Японии, третьей стала Цзяминь Цзян из Китая. Накануне Шумекова также одержала победы на дистанциях 1000 и 3000 метров, доведя количество завоёванных золотых медалей на этапе до трёх.
