Показатели работы теплоисточников пересматриваются ежегодно, а не ежеквартально, об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, на основе анализа прошлых отопительных сезонов 2024–2025 годов будет подготовлен новый обзор эффективности работы станций.

– После событий конца 2022 и начала 2023 года мы ранжировали источники по показателям износа, технологических нарушений и кадровых действий. По итогам отопительного сезона информация была озвучена в общей форме, а новый анализ мы проведём по окончании текущего сезона - показатели однозначно изменятся, — пояснил вице-министр.

Также он отметил, что в будущем планируется ужесточение критериев оценки.