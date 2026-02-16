Критерии оценки работы теплоисточников могут стать строже — Минэнерго
Показатели работы теплоисточников пересматриваются ежегодно, а не ежеквартально, об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.
По его словам, на основе анализа прошлых отопительных сезонов 2024–2025 годов будет подготовлен новый обзор эффективности работы станций.
– После событий конца 2022 и начала 2023 года мы ранжировали источники по показателям износа, технологических нарушений и кадровых действий. По итогам отопительного сезона информация была озвучена в общей форме, а новый анализ мы проведём по окончании текущего сезона - показатели однозначно изменятся, — пояснил вице-министр.
Также он отметил, что в будущем планируется ужесточение критериев оценки.
– Задача не состоит в том, чтобы все станции были в зеленой зоне. Мы хотим, чтобы показатели реально отражали состояние оборудования и качество работы, — добавил он.
