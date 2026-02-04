Критика Конституции не должна подрывать стабильность страны — Бапи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Депутат Мажилиса Ермурат Бапи, выступая на пленарном заседании Палаты, заявил о необходимости ответственного и сдержанного общественного обсуждения проекта новой Конституции Казахстана с учетом внутренней стабильности и внешних вызовов, передает BAQ.KZ.
По его словам, запрос на политические изменения в обществе сформировался давно, однако результаты реформ, начатых после референдума 2022 года, до сих пор воспринимаются неоднозначно, в том числе на фоне активной критики проекта Конституции в социальных сетях.
– Мы не всегда обращаем внимание на то, что именно в ходе референдума 2022 года начал давать трещину застывший за 30 лет политический режим. При этом наше хроническое неприятие ценностей, которые постепенно сформировались в результате первых реформ, и наше отчуждённое отношение к тем самым конституционным изменениям, которых мы сами добивались, выглядят по-настоящему необъяснимо, — заявил Ермурат Бапи.
Отдельно депутат остановился на рисках радикализации общественной дискуссии, в том числе вокруг языкового вопроса, а также на необходимости учитывать сложную геополитическую обстановку при обсуждении конституционных изменений.
– В условиях жёсткой и стремительно меняющейся международной обстановки мы не та страна, которая может демонстрировать силу кулаками и бравадой. Для Казахстана нет иной альтернативы, кроме дипломатии и взвешенной политики. Когда внешний мир находится в состоянии турбулентности, мы не имеем права собственными руками ввергать внутреннюю ситуацию в хаос, — подчеркнул депутат.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- Имя модели из Казахстана всплыло в рассекреченных материалах по делу Эпштейна