Депутат Мажилиса Ермурат Бапи, выступая на пленарном заседании Палаты, заявил о необходимости ответственного и сдержанного общественного обсуждения проекта новой Конституции Казахстана с учетом внутренней стабильности и внешних вызовов, передает BAQ.KZ.

По его словам, запрос на политические изменения в обществе сформировался давно, однако результаты реформ, начатых после референдума 2022 года, до сих пор воспринимаются неоднозначно, в том числе на фоне активной критики проекта Конституции в социальных сетях.

– Мы не всегда обращаем внимание на то, что именно в ходе референдума 2022 года начал давать трещину застывший за 30 лет политический режим. При этом наше хроническое неприятие ценностей, которые постепенно сформировались в результате первых реформ, и наше отчуждённое отношение к тем самым конституционным изменениям, которых мы сами добивались, выглядят по-настоящему необъяснимо, — заявил Ермурат Бапи.

Отдельно депутат остановился на рисках радикализации общественной дискуссии, в том числе вокруг языкового вопроса, а также на необходимости учитывать сложную геополитическую обстановку при обсуждении конституционных изменений.