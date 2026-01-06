3 января США провели военную операцию и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После его вывоза в Штаты, где ему и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", временным главой страны стала Делси Родригес. Страна оказалась в новой фазе кризиса: прежний лидер исчез, но система власти осталась в рабочем состоянии. Теперь ключевой вопрос – кто реально сможет управлять Венесуэлой и как будет развиваться политическая карта страны, разобрали с политологами в материале корреспондента BAQ.KZ.

Захват Мадуро продемонстрировал, что персоналистская модель управления не была единственным источником власти. По словам политолога Жаната Момынкулова, структура власти в Венесуэле глубоко институционализирована и сохраняет устойчивость даже при исчезновении ключевой фигуры.

"Наиболее вероятным сценарием остается сохранение текущей структуры власти с продолжением управления со стороны ближайшего окружения Мадуро. Возможны ограниченные уступки оппозиции, частичная либерализация экономики и переговоры, направленные на смягчение международных санкций. Эти изменения будут контролируемыми и не разрушающими систему", — поясняет эксперт.

Политолог также отмечает, что сценарий переговорного транзита возможен лишь при выполнении ряда условий: гарантии безопасности для элиты и военного руководства, смягчение санкций через международных посредников и наличие единой оппозиции, способной реализовать достигнутые договоренности.

"Если переговорный транзит невозможен, альтернативой остаются либо выборы, либо сохранение существующей конфигурации. Внезапный крах режима или быстрая смена власти крайне маловероятны. Ограничения на регистрацию кандидатов, отсутствие нейтральности институтов и неравный доступ к СМИ снижают шансы на выборы, способные привести к реальной смене власти", — говорит он.

Кто может претендовать на власть

После захвата Мадуро временным центром управления стала Делси Родригес. По словам политолога Каната Оспанова, её роль носит исключительно переходный характер.

"Формальная власть у Делси Родригес, но её пребывание временное. В ближайшей перспективе возможны выборы с международными наблюдателями, при этом давление США и посредничество ООН будут определять реальные возможности претендентов", — отмечает эксперт.

В то же время реальные рычаги власти остаются у чавистской элиты и силового блока. Об этом говорит другой политолог Жанат Момынкулов

"Даже при исчезновении ключевой фигуры структура власти остается устойчивой, контроль над силовыми структурами и институтами сохраняется. Без участия этих групп любой транзит власти невозможен", — отмечает эксперт.

Среди кандидатов обсуждаются и оппозиционные фигуры, среди них политик Мария Корина Мачадо. Канат Оспанов отмечает, что она пользуется поддержкой внутри страны и международным признанием, но есть одно но – её возможности ограничены.

"Юридические ограничения и отсутствие доступа к ключевым институтам снижают шансы Мачадо на реальную власть. Недавние заявления Дональда Трампа также существенно изменили расстановку сил. Так что думаю, её влияние остаётся ситуативным и зависит от внешних факторов.", — говорит Канат Оспанов.

Также есть компромиссные технократические кандидаты, такие как венесуэльский дипломат и политик Эдмундо Гонсалес, рассматриваются в качестве вариантов для переговорного транзита.

"Если переговорный транзит невозможен, эти кандидаты могут стать альтернативой, но только при согласовании с чавистской элитой и внешним давлением. Таким образом, их возможности полностью зависят от консолидации оппозиции и международной поддержки", — подчеркивает политолог Жанат Момынкулов..

Любые сценарии внутри страны, как отмечает политолог Газиз Абишев, тесно связаны с позицией внешних игроков.

"Соединенные Штаты Америки заинтересованы не столько в демократизации Венесуэлы, сколько в том, чтобы страна находилась в определенном коридоре. Она не должна быть антиамериканской и не должна предоставлять военные базы соперникам США – прежде всего Китаю и России. Приоритетом остается торговля нефтью с Соединенными Штатами и ограничение наркотрафика. Если эти условия выполняются, значительная часть претензий США снимается", — отмечает эксперт.

Разные сценарии, обсуждаемые политологами, показывают, что резких изменений ждать не стоит: переговорный транзит маловероятен, выборы не приведут к мгновенному результату, а внезапный крах системы невозможен без участия ключевых элит. На этом фоне эксперты делают вывод: наиболее реалистичный путь - постепенная адаптация режима, сохранение институциональной преемственности и ограниченные реформы.