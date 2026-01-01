На фоне громких переходов звезд мирового футбола в КПЛ фанаты "Иртыша" решили помечтать вслух — и сделали это эффектно, сообщает BAQ.kz.

Павлодарские любители футбола активно обсуждают в соцсетях шуточную, но символичную "новость" — возможный переход Тони Крооса в "Иртыш". Поводом стала визуализация, созданная с помощью ИИ, где легендарный немецкий хавбек предстает в клубных цветах пятикратных чемпионов Казахстана.

Фантазия болельщиков возникла не на пустом месте. В последние годы КПЛ уже видела громкие имена: Нани в свое время стал игроком "Актобе", а экс-футболист "Челси" и сборной Нигерии Виктор Мозес подписал контракт с кызылординским "Кайсаром". Эти примеры доказали — даже для казахстанских клубов звездные трансферы больше не выглядят чем-то из области фантастики.

На этом фоне трансферная политика "Иртыша" пока выглядит предельно сдержанной. Между тем возвращения легендарного клуба в элиту отечественного футбола в Павлодаре ждали почти пять лет. Болельщики откровенно признаются: хочется не только выживания, но и яркого образа, инфоповода, который вернул бы "Иртыш" в национальную повестку.

"Представьте Крооса на Центральном", — пишут фанаты. И добавляют с улыбкой: "Это было бы волшебно. И, если честно, поинтереснее, чем тот же Нани".

Понятно, что речь идет лишь о фантазии. Но в каждой шутке, как известно, есть доля ожидания. А значит, павлодарская публика уже дала понять: возвращение "Иртыша" в КПЛ хочется видеть громким — не только по турнирной таблице, но и по эмоциям.