В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе состоялся один из самых ожидаемых боев года. На ринг вышли американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) и мексиканец Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 КО). Поединок уже называют историческим для мирового бокса, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

С самого начала встречи Кроуфорд захватил инициативу. В первых четырех раундах он уверенно перебивал соперника за счет скорости, точности и работы первым номером. Канело смог навязать борьбу только в пятом раунде и сумел взять его в свою пользу.

"Вторая половина боя прошла напряженнее. Альварес выиграл еще несколько раундов, включая девятый и одиннадцатый, но этого оказалось недостаточно. Кроуфорд продолжал контролировать темп и чаще попадал точными ударами", - пишет спортивный портал.

Судьи единогласно отдали победу американцу — 116-112, 115-113, 115-113.

Таким образом, Теренс Кроуфорд сохранил идеальный послужной список: 42 победы, из них 31 нокаутом. Для Канело это поражение стало третьим в карьере при 63 победах и двух ничьих.