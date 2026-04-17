Источник загрязнения в Щучинске связали с частным мясокомбинатом

В социальных сетях распространяется видео из Щучинска, на котором из технического колодца течёт жидкость, похожая на кровь. Ситуацию прокомментировали в компетентных органах, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ответ на видеообращение жительницы Щучинска, в котором утверждается, что в 2025 году её лошадь якобы упала в канализационный люк и впоследствии была засыпана вместе с ним, были организованы проверочные мероприятия.

"Коммунальными службами проведены работы по вскрытию указанного канализационного люка. По результатам обследования труп животного в люке не обнаружен", - говорится в сообщении.

Дополнительно сообщается, что данный канализационный люк не состоит на балансе коммунальных служб Бурабайского района, и ранее установить его принадлежность не представлялось возможным.

Вместе с тем, в ходе проведения работ и выявленного повреждения установлено, что указанные сети, предположительно, относятся к частному мясоперерабатывающему предприятию, расположенному вблизи.

"В настоящее время сотрудниками ГКП на ПХВ «Бурабай Су Арнасы» проводятся работы по устранению локального технического повреждения и восстановлению системы", - ответили в ведомстве.

17 апреля текущего года будут отобраны пробы воды для проведения лабораторного анализа, в том числе на наличие биологических примесей.

Ситуация находится на контроле местных исполнительных органов, заверили специалисты.