В ночь на 7 сентября в Актау произошла драка с применением ножа, в результате которой пострадали два человека. Инцидент зафиксирован около 01:30 на аллее за первым домом в 12-м микрорайоне города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, место происшествия было оцеплено полицией, а на скамейке остались следы крови, что вызвало предположения о возможном убийстве. Однако в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области опровергли эти слухи.

В ведомстве сообщили, что досудебное расследование ведётся по факту умышленного причинения вреда здоровью. Установлено, что между мужчинами, распивавшими спиртные напитки, возник конфликт, который закончился поножовщиной.

Оба пострадавших доставлены в больницу. Подозреваемый в нанесении ранений задержан и помещён в изолятор временного содержания.