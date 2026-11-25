В провинции Ризе на северо-востоке Турции река неожиданно окрасилась в кроваво-красный цвет. Испуганные местные жители начали звонить в экстренные службы. Причину необычного явления удалось установить с помощью беспилотников.

Власти отследили источник загрязнения и выяснили, что местная чайная фабрика сливала производственные отходы прямо в реку. Именно они придали воде устрашающий багровый оттенок.