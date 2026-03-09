Кровавое преступление в Атырау: подозреваемых в убийстве двух человек доставили в Казахстан
Подозреваемые находились в списке «красного уведомления» Интерпола.
Сегодня 2026, 19:23
151Фото: Polisia.kz
Подозреваемых в убийстве двух человек в Атырауской области доставили в Казахстан, сообщает BAQ.KZ.
Задержанные в Индонезии Султан Сарсемалиев и Акбаян Мукангалиева были доставлены в город Атырау. По имеющимся данным, они прибыли рейсом из Алматы 9 марта.
Напомним, ранее стало известно об исчезновении семьи из села Жангелдин Атырауской области — супружеской пары и их двух взрослых детей.
6 января стала известна шокирующая подробность: тела супругов были обнаружены в сарае рядом с их домом.
Позже на портале правовой статистики и специальных учётов появилась запись, где в качестве подозреваемого был указан зять погибших пенсионеров — Султан Сарсемалиев. Он находился в международном розыске вместе со своей супругой.
