В районе Ремизовки в Алматы произошло жестокое убийство, которое шокировало местных жителей. Мужчина зарезали прямо на глазах у подростков. По словам очевидцев, нападавшие стояли над телом с оружием в руках и не предпринимали попыток скрыться, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, погибший - отчим одной из предполагаемых нападавших. Подозреваемыми в преступлении являются его приёмная дочь и её сожитель. Снятое очевидцами видео с места трагедии распространилось в социальных сетях.

В полиции города Алматы прокомментировали инцидент.