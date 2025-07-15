  • 15 Июля, 03:20
  • BAIGENEWS

Кровавое убийство в Алматы: мужчину зарезали на глазах у подростков

Подозреваемыми в преступлении являются приёмная дочь погибшего и её сожитель.

Сегодня, 02:41
АВТОР
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istockphoto.com Сегодня, 02:41
Сегодня, 02:41
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Фото: istockphoto.com

В районе Ремизовки в Алматы произошло жестокое убийство, которое шокировало местных жителей. Мужчина зарезали прямо на глазах у подростков. По словам очевидцев, нападавшие стояли над телом с оружием в руках и не предпринимали попыток скрыться, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, погибший - отчим одной из предполагаемых нападавших. Подозреваемыми в преступлении являются его приёмная дочь и её сожитель. Снятое очевидцами видео с места трагедии распространилось в социальных сетях.

В полиции города Алматы прокомментировали инцидент.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан “по горячим следам” и водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следствием установлено, что преступление было совершено на бытовой почве в ходе словесного конфликта между мужчинами", – сообщили в полиции.

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