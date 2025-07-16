Южная Сирия стала эпицентром одного из самых кровопролитных столкновений за последние годы: по меньшей мере 203 человека погибли в ходе ожесточённой схватки между вооружённой группировкой друзов и бедуинским формированием, передает BAQ.KZ со ссылкой на новостной портал El Nashra.

По данным на утро среды, среди погибших — 92 представителя друзской общины, в том числе 21 мирный житель, 18 бедуинов и 93 военнослужащих сирийской армии. После эскалации конфликта в город были введены правительственные войска, однако это не остановило волну насилия.

Эс-Сувейда, преимущественно населённый друзами, в последние годы оставался относительно спокойным фоном сирийского конфликта, однако в последние недели ситуация резко обострилась. Эксперты связывают это с ростом напряжённости между этническими и религиозными группами в регионе, а также с усиливающимся внешним вмешательством.

Ситуация приобрела международный резонанс: накануне, 15 июля, МИД Израиля выступил с резким заявлением, заявив о готовности "принять все необходимые меры" для защиты друзского населения от атак сирийской армии. Это стало ответом на заявление сирийского МИД, в котором Дамаск подчеркнул своё право на самооборону после авиаударов ЦАХАЛа по территории провинции Эс-Сувейда.