Круиз за сотни тысяч долларов поставили на паузу: пассажиров высадили на берег в Камбодже
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Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, отправившийся в кругосветное путешествие на три с половиной года, вынужден остановиться из-за резкого роста цен на топливо. Около 200 пассажиров высаживают в камбоджийском городе Сиануквиль, а компания организует им временное размещение.
По данным BBC, из-за подорожания топлива расходы на одну каюту в некоторых регионах Азии выросли с 1800 до 8000 долларов в месяц. Компания сократила скорость судна и увеличила время стоянок в портах, но это не помогло компенсировать затраты. Оператор намерен в течение 60 дней провести финансовую реструктуризацию, однако признаёт, что её успех не гарантирован.
Лайнер отправился из Белфаста в октябре 2024 года. Путешествие должно было охватить почти 150 стран, но ещё до начала круиза пассажиры несколько месяцев ждали завершения ремонтных работ в Белфасте. Стоимость постоянного проживания в каютах Villa Vie Odyssey составляет от 120 тысяч до 440 тысяч долларов. Аренда начинается от 3500 долларов в месяц.
Некоторые пассажиры решили продолжить путешествие по суше. Другие надеются, что лайнер снова выйдет в море.
Пока нам официально не объявят, что всё кончено — окончательно и бесповоротно, — я не сдамся, — рассказала BBC пассажирка Холли Хеннесси, оставшаяся в Камбодже.
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