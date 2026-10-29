Круиз за сотни тысяч долларов поставили на паузу: пассажиров высадили на берег в Камбодже

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, отправившийся в кругосветное путешествие на три с половиной года, вынужден остановиться из-за резкого роста цен на топливо. Около 200 пассажиров высаживают в камбоджийском городе Сиануквиль, а компания организует им временное размещение.

По данным BBC, из-за подорожания топлива расходы на одну каюту в некоторых регионах Азии выросли с 1800 до 8000 долларов в месяц. Компания сократила скорость судна и увеличила время стоянок в портах, но это не помогло компенсировать затраты. Оператор намерен в течение 60 дней провести финансовую реструктуризацию, однако признаёт, что её успех не гарантирован.

Лайнер отправился из Белфаста в октябре 2024 года. Путешествие должно было охватить почти 150 стран, но ещё до начала круиза пассажиры несколько месяцев ждали завершения ремонтных работ в Белфасте. Стоимость постоянного проживания в каютах Villa Vie Odyssey составляет от 120 тысяч до 440 тысяч долларов. Аренда начинается от 3500 долларов в месяц.

Некоторые пассажиры решили продолжить путешествие по суше. Другие надеются, что лайнер снова выйдет в море.