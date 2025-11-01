В Орловской области России произошла тяжёлая авария с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, в результате которой погибли шесть человек, среди них — ребёнок, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, трагедия произошла вечером 31 октября в Свердловском районе на 31-м километре трассы Орел – Тамбов.

По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень. После удара грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в легковую машину. В результате ДТП погибли шесть человек, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. По информации пресс-службы МЧС России, для ликвидации последствий аварии привлечена специальная техника, а пострадавшим и свидетелям трагедии оказывается психологическая помощь.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.