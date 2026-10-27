Крупная криптобиржа Kraken заходит в Казахстан

Одна из крупнейших международных криптоплатформ Kraken готовится выйти на казахстанский рынок. Компания уже получила предварительное одобрение финансового регулятора Международного финансового центра «Астана». Следующим шагом станет получение полноценной лицензии, после чего платформа сможет начать работу в Казахстане.

О выходе Kraken на казахстанский рынок стало известно 27 октября по итогам встречи премьер-министра Олжаса Бектенова с со-генеральным директором компании Дэвидом Рипли на международном форуме AI & Digital Bridge 2026.

Что означает одобрение регулятора

Kraken получила предварительное одобрение от Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг (AFSA).

Это один из этапов лицензирования, который позволяет компании продолжить подготовку к работе в Казахстане. Для полноценного запуска ей предстоит выполнить требования регулятора и получить окончательное разрешение.

Предварительное одобрение пока не дает права предоставлять регулируемые услуги по торговле цифровыми активами. Сроки начала работы платформы в Казахстане не названы.

Во время встречи стороны обсудили развитие рынка криптовалют, финансовые технологии и регулирование цифровых активов.

Что Kraken планирует делать в Казахстане

По итогам переговоров Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана и Kraken подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает совместную работу по нескольким направлениям.

Совершенствование регулирования цифровых активов.

Развитие цифровых финансовых сервисов.

Сближение традиционной банковской инфраструктуры с рынком цифровых активов.

Развитие технологий блокчейна.

Образовательные проекты и повышение финансовой грамотности населения.

Отдельное внимание стороны намерены уделить сотрудничеству с Международным финансовым центром «Астана».

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов заявил, что приход крупных международных криптоплатформ должен способствовать развитию отечественного рынка цифровых активов и расширению доступа граждан и бизнеса к финансовым сервисам.

Со-генеральный директор Payward, управляющей платформой Kraken, Дэвид Рипли назвал предварительное одобрение регулятора значимым этапом выхода компании на казахстанский рынок.

По его словам, компания заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с государственными органами Казахстана.

Что известно о Kraken

Kraken основана в США в 2011 году и входит в число крупнейших международных криптовалютных платформ.

Компания предоставляет услуги по покупке, продаже, хранению и торговле цифровыми активами для частных и корпоративных клиентов.

Платформа работает на рынках Северной Америки, Европы и других регионов. Через нее доступны операции с различными криптовалютами и традиционными валютами, включая профессиональные торговые сервисы.

Kraken входит в группу компаний Payward.

В Казахстане деятельность криптобирж регулируется законодательством о цифровых активах. В юрисдикции Международного финансового центра «Астана» торговые платформы должны иметь соответствующую лицензию финансового регулятора. Проверить статус разрешения можно в публичном реестре AFSA.