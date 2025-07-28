Один из крупнейших российских авиаперевозчиков — "Аэрофлот" — стал жертвой масштабной хакерской атаки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости. Из-за сбоя в информационных системах 28 июля были отменены десятки рейсов, в том числе и международные направления. Кибератака нарушила работу внутренних IT-систем авиакомпании, повлияв на расписание, регистрацию и обслуживание пассажиров.

Среди отменённых — рейсы между Москвой и рядом столиц, включая Астану, Минск и Ереван, а также рейсы внутри России: в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и другие города. На табло международного аэропорта Астаны зафиксированы два отменённых рейса "Аэрофлота": SU1962 из Москвы (прибытие должно было состояться в 17:25) и SU1963 обратно в Москву (вылет был назначен на 18:25).

Пассажирам отменённых рейсов разрешили забрать багаж и покинуть аэропорт Шереметьево. Сайт авиакомпании временно недоступен.

В Генеральной прокуратуре РФ подтвердили: сбой стал результатом хакерской атаки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ответственность за атаку взяли на себя две группы — белорусские "Киберпартизаны BY" и хакерская группировка Silent Crow. Они утверждают, что в течение года имели доступ к внутренним системам авиаперевозчика и успели загрузить все базы данных.

Ситуацию прокомментировали и в министерстве транспорта Казахстана. По информации ведомства, "Аэрофлот" заверил, что технические неполадки не повлияли на международные направления, включая рейсы в и из Казахстана. Исключением стал один рейс — SU1962/1963 по маршруту Москва – Астана – Москва, отменённый по технической причине.