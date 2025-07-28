Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" подверглась хакерской атаке
Из-за киберинцидента были временно приостановлены онлайн-продажи билетов, а также отменены и задержаны рейсы, в том числе в Казахстан.
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Один из крупнейших российских авиаперевозчиков — "Аэрофлот" — стал жертвой масштабной хакерской атаки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Ведомости. Из-за сбоя в информационных системах 28 июля были отменены десятки рейсов, в том числе и международные направления. Кибератака нарушила работу внутренних IT-систем авиакомпании, повлияв на расписание, регистрацию и обслуживание пассажиров.
Среди отменённых — рейсы между Москвой и рядом столиц, включая Астану, Минск и Ереван, а также рейсы внутри России: в Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и другие города. На табло международного аэропорта Астаны зафиксированы два отменённых рейса "Аэрофлота": SU1962 из Москвы (прибытие должно было состояться в 17:25) и SU1963 обратно в Москву (вылет был назначен на 18:25).
Пассажирам отменённых рейсов разрешили забрать багаж и покинуть аэропорт Шереметьево. Сайт авиакомпании временно недоступен.
В Генеральной прокуратуре РФ подтвердили: сбой стал результатом хакерской атаки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации. Ответственность за атаку взяли на себя две группы — белорусские "Киберпартизаны BY" и хакерская группировка Silent Crow. Они утверждают, что в течение года имели доступ к внутренним системам авиаперевозчика и успели загрузить все базы данных.
Ситуацию прокомментировали и в министерстве транспорта Казахстана. По информации ведомства, "Аэрофлот" заверил, что технические неполадки не повлияли на международные направления, включая рейсы в и из Казахстана. Исключением стал один рейс — SU1962/1963 по маршруту Москва – Астана – Москва, отменённый по технической причине.
Пассажиры все оповещены, и перевозка будет выполнена следующим рейсом авиакомпании SU1914/1915, все услуги при изменении статуса рейса будут предоставлены в рамках действующего законодательства, — сообщили в Минтранспорта РК.
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