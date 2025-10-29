В фавелах Рио-де-Жанейро прошла беспрецедентная операция против наркокартеля Comando Vermelho — в результате рейда были убиты не менее 132 человек, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. Среди погибших есть полицейские.

В операции, длившейся 17 часов, участвовали около 2500 сотрудников сил безопасности, вертолёты и бронетехника. По данным местных властей, полицейские исполняли почти 100 ордеров на арест, задержали 80 подозреваемых, включая одного из лидеров картеля, и изъяли около 100 единиц оружия. Губернатор Клаудио Кастро назвал рейд крупнейшим в истории столицы Бразилии и заявил, что большинство убитых оказали вооружённое сопротивление.

Во время облавы члены банды пытались отбиваться — устраивали стрельбу, перекрывали дороги и поджигали баррикады. По меньшей мере 70 автобусов были захвачены для блокировки улиц. Правозащитники назвали произошедшее "огромной трагедией" и потребовали расследовать обстоятельства каждой смерти.