Крупнейшая в истории: IV Спартакиада объединила более 1500 спортсменов

В Уральске состоялась торжественная церемония открытия IV Спартакиады Республики Казахстан по сурдлимпийским видам спорта среди спортсменов с нарушением слуха.

Соревнования проходят на базе спортивного комплекса «Жайық Арена» и продлятся до 25 августа.

В этом году в Спартакиаде принимают участие более 1500 спортсменов из 19 регионов Казахстана. Участники соревнуются в 10 видах спорта, всего будет разыграно 274 комплекта медалей.

В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Нурлан Есембаев, директор Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Болатбек Дукетаев, руководитель Управления физической культуры и спорта Западно-Казахстанской области Бакдаулет Сабитов и президент Национального сурдлимпийского комитета РК Сауле Шакуова.

Представители спортивной отрасли поздравили участников с началом Спартакиады и пожелали им успешных выступлений.

Казахстанские сурдлимпийцы показывают высокие результаты

Как отметил Нурлан Есембаев, в Казахстане последовательно развивается система поддержки спорта для людей с инвалидностью.

«Особое внимание уделяется развитию спорта для лиц с инвалидностью. В 2025 году в Астане, Кызылорде, Актобе и Уральске были введены в эксплуатацию четыре центра инклюзивного спорта. Такая системная работа создает необходимые условия для профессионального роста наших спортсменов и достижения ими высоких результатов», – сказал он.

По его словам, одним из показателей эффективности этой работы стало выступление сборной Казахстана на Сурдлимпийских играх 2025 года в Японии. Казахстанские спортсмены завоевали 25 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 13 бронзовых.

«Уверен, что эта Спартакиада откроет новые имена и станет стартовой площадкой для сильных спортсменов, которые в будущем будут добиваться высоких результатов и достойно представлять Казахстан на международной арене», – отметил Нурлан Есембаев.

Где проходят соревнования

Программа Спартакиады в этом году охватывает три региона страны.

С 10 по 12 августа в Алматы состоялись соревнования по сурдоатлетике, а с 10 по 15 августа в Алматинской области прошли старты по сурдоплаванию.

Основная часть соревнований проходит с 17 по 25 августа в Уральске. Здесь спортсмены соревнуются в шахматах, бадминтоне, настольном теннисе, дзюдо, таеквондо, футболе, вольной и греко-римской борьбе.

Главная цель Спартакиады — популяризация здорового образа жизни среди людей с нарушением слуха, развитие сурдлимпийских видов спорта, повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших атлетов для дальнейшего отбора в национальную сборную Казахстана.

История Спартакиады

Спартакиада среди спортсменов с нарушением слуха проводится один раз в четыре года. Первая состоялась в 2014 году в Алматы. Тогда в соревнованиях по пяти видам спорта приняли участие около 400 спортсменов.

I Спартакиада – 2014 год, Алматы: 400 участников, 5 видов спорта;

400 участников, 5 видов спорта; II Спартакиада – 2018 год, Актобе: около 1000 участников, 11 видов спорта;

около 1000 участников, 11 видов спорта; III Спартакиада – 2022 год, Шымкент:более 800 участников, 11 видов спорта.

Нынешняя Спартакиада стала крупнейшей по числу участников за всю историю соревнований. Соревнования завершатся 25 августа.