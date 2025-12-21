Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд по добыче
Достижение рекордного уровня добычи стало возможным благодаря эффективной эксплуатации ключевых объектов.
Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая, расположенное в Бохайском заливе Желтого моря, в 2025 году установило рекорд по объёму добычи нефти и газа, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает агентство Xinhua, Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) добыла на Бохайском нефтегазовом месторождении 40 млн тонн нефти и газа, что стало максимальным показателем за всё время его эксплуатации.
В компании отметили, что достижение рекордного уровня добычи стало возможным благодаря эффективной эксплуатации ключевых объектов, в том числе месторождений "Кэньли 10-2" и "Бочжун 26-6", а также ускоренному внедрению цифровых решений и интеллектуальных технологий в производственные процессы. Рост добычи, по оценке CNOOC, внёс значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны и поддержку социально-экономического развития.
Бохайское нефтегазовое месторождение считается крупнейшим морским месторождением в Китае. На его территории функционирует более 60 зон освоения и около 200 производственных объектов. Совокупный объём добычи на месторождении за весь период разработки превысил 600 млн тонн нефти и газа.
