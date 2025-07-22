Крупнейшее в стране месторождение нефти и газа нашли в Польше
Его запасы могут достигать 22 миллионов тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа.
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Компания Central European Petroleum объявила об открытии крупнейшего в истории Польши нефтегазового месторождения. Оно расположено в районе острова Волин в Балтийском море, а его запасы могут достигать 22 миллионов тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Euronews.
"По оценкам, месторождение Wolin East содержит 22 миллиона тонн извлекаемых углеводородов в виде нефти и конденсата и 5 миллиардов кубометров газа в промышленных объемах. Согласно приведенной выше оценке, нефтегазовое месторождение Wolin East представляет собой крупнейшее месторождение традиционных углеводородов, открытое на сегодняшний день в Польше, и одно из крупнейших месторождений традиционной нефти, открытых в Европе за последнее десятилетие", - отметили в компании.
Скважина WE1 была пробурена на глубине 9,5 метров ниже уровня моря, достигнув вертикальной глубины 2 715 метров.
"Это исторический момент как для Central European Petroleum, так и для польского энергетического сектора, и мы рассматриваем это открытие как основу для долгосрочной и ответственной разработки шельфовых ресурсов Польши. Wolin East — это больше, чем просто перспективное месторождение, это совместная возможность раскрыть весь геологический и энергетический потенциал Балтийского моря", - сказал генеральный директор CEP Рольф Г. Скаар.
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