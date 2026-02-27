В январе 2026 года производство нефти и газоконденсата на трёх крупнейших месторождениях Казахстана — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак — сократилось до 2,7 млн тонн с 5,1 млн тонн в декабре 2025 года, показали данные Ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса РК (САЦ ТЭК) и расчёты агентства Reuters, передает BAQ.KZ.

На Тенгизе добыча упала с 2,694 млн тонн до 0,91 млн тонн (-66%) из-за пожара на электрооборудовании, который остановил производство с 19 по 31 января. На Кашагане добыча снизилась с 1,512 млн до 1,017 млн тонн (-33%), на Карачаганаке — с 0,9 млн до 0,782 млн тонн (-13%).

Снижение связано также с перебоями в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — основного экспортного маршрута для казахстанской нефти.

В целом по стране добыча нефти и газоконденсата, включая переработанный газоконденсат (широкую фракцию лёгких углеводородов, ШФЛУ), снизилась с 7,7 млн тонн в декабре 2025 года до 5,3 млн тонн в январе 2026 года, что составляет падение почти на 47%.

Эксперты отмечают, что остановка добычи на Тенгизе и ограничения транспортировки по КТК создают серьёзные риски для экспорта и влияют на показатели национальной экономики.