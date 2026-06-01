Крупнейший грузовой авиаперевозчик Европы возобновил рейсы в Казахстан

В международный аэропорт Астаны прибыл первый рейс люксембургской авиакомпании Cargolux Airlines International S.A., одной из крупнейших грузовых авиакомпаний Европы. Возобновление полетов перевозчика стало важным событием для развития транзитно-транспортного потенциала Казахстана, передает BAQ.KZ.

Возвращение Cargolux на казахстанское направление стало возможным благодаря развитию авиационной инфраструктуры и расширению сотрудничества между отечественными и международными участниками рынка. Ранее дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз" - ТОО "КазМунайГаз-Аэро" - заключила с авиаперевозчиком договор на оказание услуг по заправке воздушных судов "в крыло", что обеспечивает стабильное обслуживание грузовых рейсов в столичном аэропорту.

В отрасли отмечают, что возобновление полетов одного из ведущих европейских грузовых перевозчиков подтверждает растущую роль Казахстана как ключевого транспортно-логистического узла между Европой и Азией.

Работа по привлечению международных авиакомпаний проводится в рамках поручений Главы государства по развитию транзитного потенциала страны. Реализация проекта стала результатом совместной работы Правительства Казахстана, национальной компании "КазМунайГаз" и отечественного авиационного сектора по расширению международной маршрутной сети и повышению конкурентоспособности казахстанских аэропортов.

Одним из факторов, способствующих привлечению зарубежных перевозчиков, остаются конкурентные условия на рынке авиационного топлива. Казахстан сохраняет одни из самых низких цен на авиатопливо в Центральной Азии, что делает отечественные аэропорты привлекательными для транзитных, технических и грузовых рейсов.

Cargolux Airlines International S.A. является одним из крупнейших мировых операторов грузовых авиаперевозок. Компания базируется в Люксембурге и выполняет регулярные и чартерные рейсы по маршрутам, связывающим Европу, Азию, Северную Америку и Африку.

Флот авиаперевозчика состоит из современных грузовых самолетов Boeing 747-400F грузоподъемностью до 124 тонн и Boeing 747-8F, способных перевозить до 130 тонн грузов. Компания специализируется на транспортировке крупногабаритных и специализированных грузов, скоропортящейся продукции, а также ценных товаров.

Эксперты отмечают, что возвращение Cargolux может способствовать увеличению объемов грузовых перевозок через Казахстан, укреплению позиций страны на международном рынке логистических услуг и дальнейшему развитию транзитных маршрутов в евразийском пространстве.