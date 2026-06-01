Крупнейший клад эпохи викингов нашли в Норвегии

В Норвегии археологи совершили редкое открытие: в обычном поле был обнаружен крупнейший на сегодняшний день клад эпохи викингов – 4 772 серебряные монеты, пролежавшие в земле почти тысячу лет.

Находка была сделана неподалёку от города Рена на юге страны и самое удивительное, что этот участок ранее не считался значимым с точки зрения археологии. Никаких крупных поселений или известных захоронений в этом районе не фиксировалось, что только усилило интерес исследователей.

Сначала удача улыбнулась любителям с металлодетекторами – они нашли всего 19 монет. Но уже первые сигналы показали, что под землёй скрывается нечто гораздо более масштабное. Когда к работе подключились профессиональные археологи, поле буквально "ожило": приборы непрерывно фиксировали металл.

По словам археолога Мей-Тове Смисета, это был один из самых впечатляющих моментов в её карьере. Монеты поднимали из земли почти без перерыва, а их состояние оказалось неожиданно хорошим.

Общий объём клада превзошёл все прежние находки в регионе: ранее крупнейшие коллекции эпохи викингов насчитывали не более 2–3 тысяч монет. Здесь же эта цифра выросла почти вдвое.

По предварительным данным, большинство монет относятся к германской и английской чеканке середины XI века. Учёные предполагают, что клад был спрятан около 1050 года — в эпоху Харальда Сурового, известного как Харальд Хардрада. После возвращения из Византии он пытался укрепить денежную систему в Норвегии, и находка может быть связана с этим периодом экономических реформ или политической нестабильности.

Но главный вопрос остаётся открытым: почему столь огромный клад оказался закопан именно в этом месте, которое не было ни крупным центром, ни торговым узлом? Ответ на него археологам ещё предстоит найти.