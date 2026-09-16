Крупнейший клад кельтских монет нашли в центре Германии

Одиннадцать серебряных монет возрастом более двух тысяч лет обнаружили археологи в Тюрингии. Находку уже называют крупнейшим подобным кладом в истории федеральной земли. Монеты нашли ещё летом 2025 года во время строительных работ в городке Штадтильм-Зинген, где возводили пожарное депо. Дополнительные исследования, проведённые в августе 2026 года, подтвердили археологическую ценность находки.

Речь идёт о кельтских серебряных квинариях пражского типа, отчеканенных примерно в I веке до нашей эры. Всего археологи обнаружили 11 монет. Они находились не вместе, а были разбросаны на участке площадью около шести на полтора метра. Специалисты предполагают, что первоначально деньги могли храниться в одной ёмкости, однако от неё ничего не сохранилось. По одной из версий, монеты могли оказаться разбросаны по территории из-за пахотных работ. На найденных квинариях изображены стилизованная голова или завитки с одной стороны и скачущая лошадь — с другой.

До этой находки на территории Тюрингии было известно примерно о 80 подобных квинариях. Специалисты считают, что обнаруженные монеты могли быть изготовлены неподалёку — в районе исторического города Гота. Это позволяет предположить, что в регионе существовали собственные центры чеканки кельтских монет. Археологи также связывают находку с торговыми путями, проходившими через Тюрингию. Они могли соединять кельтские поселения с другими районами Центральной Европы. Таким образом, небольшой по количеству клад даёт исследователям новые сведения о торговле и денежном обращении в регионе более двух тысяч лет назад.