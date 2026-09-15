Удар по нефтепроводу Саудовской Аравии грозит миру ростом цен на нефть

Крупный нефтепровод Восток — Запад в Саудовской Аравии может оставаться выведенным из строя до пяти-шести недель после ударов беспилотников. Это может сократить мировые поставки нефти и привести к дальнейшему росту цен. В результате атак беспилотников были повреждены несколько насосных станций нефтепровода. Спутниковые снимки показывают серьезные повреждения на объектах. По данным властей Саудовской Аравии, в результате атак есть раненые.

Кто именно стоит за ударами, официально не установлено. Саудовская Аравия и Ирак заявили, что беспилотники были запущены с территории Ирака. Багдад начал расследование. Ранее предполагалось, что к атаке могли быть причастны йеменские хуситы. Нефтепровод Восток — Запад в последнее время прокачивал около 4–5 млн баррелей нефти в сутки. Это составляет до 5% мирового предложения. По данным трейдеров и покупателей саудовской нефти, запасов в порту Янбу хватит примерно на пять-семь дней.

Если нефтепровод не удастся хотя бы частично восстановить за это время, объем экспорта Саудовской Аравии может заметно сократиться. Официальных данных о сроках ремонта из Эр-Рияда пока не поступало. Однако представители нефтяной отрасли оценивают возможный срок восстановления в пять-шесть недель.

Рынок уже реагирует на ситуацию ростом цен на нефть. Эксперты предупреждают, что длительная остановка нефтепровода может усилить давление на рынок и привести к дальнейшему подорожанию топлива.