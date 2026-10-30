Крупнейший взлом в истории: хакеры украли у Binance 6,3 млрд долларов

Хакеры похитили 6,3 млрд долларов у Binance, крупнейшей криптовалютной биржи. Это рекордная кража в истории отрасли, аналитики связывают ее с Северной Кореей, сообщает Reuters.

Основная часть кражи заняла около 20 минут поздно вечером в четверг. Binance приостановила вывод средств.

Кто покроет потери

По данным биржи, средства клиентов в безопасности. Найти удалось около 3 млрд долларов из похищенного, вывод средств планируют возобновить в течение 45 часов. Что с остальными 3,3 млрд, на бирже не уточнили.

Часть денег быстро заморозили эмитенты стейблкоинов. Tether заблокировал почти 1,57 млрд долларов, Circle больше 800 млн, Ripple около 200 млн.

Страховой фонд Binance на случай взломов составляет 1 млрд долларов, ущерб многократно больше. Один из генеральных директоров биржи Ричард Тенг заверил, что потери покроет компания.

«Ваши деньги в безопасности, и мы покрываем каждый убыток», написал Тенг в X.

Кого обвиняют во взломе

Американские компании по анализу блокчейна TRM Labs и Chainalysis с высокой уверенностью возлагают ответственность на элитное хакерское подразделение КНДР. Схема похожа на взлом биржи Bybit в 2025 году, который ФБР приписало Северной Корее.

Пхеньян обычно отрицает причастность к кибератакам. На запрос Reuters в КНДР не ответили.

Как хакеры проникли в систему

По предварительным данным Binance, взлом мог начаться с зараженного ноутбука одного из инженеров биржи. Через него злоумышленник получил доступ к одной из систем и вывел средства. Позже в компании нашли и другие точки проникновения.

Как отреагировал рынок

Новость обрушила криптовалюты. Биткоин опускался до шестинедельного минимума в 76 368 долларов, эфир подешевел больше чем на 3%. Токен биржи BNB за сутки потерял 5%. Акции криптобиржи Coinbase упали на 4,8%.

Аналитики опасаются, что инвесторы начнут сомневаться в надежности централизованных бирж.

У Binance 335 млн зарегистрированных пользователей и около 162,8 млрд долларов активов на хранении. Для сравнения, за весь прошлый год хакеры, по данным TRM Labs, украли криптовалюту на 2,9 млрд долларов.