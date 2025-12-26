Десять человек погибли и еще 32 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в муниципалитете Зонтекоматлан штата Веракрус на востоке Мексики, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

В заявлении муниципалитета, опубликованном на его официальной странице в Facebook, уточняется, что среди погибших есть один несовершеннолетний. В настоящее время продолжается работа по установлению личностей жертв аварии.

По информации выживших пассажиров и сотрудников экстренных служб, дорожно-транспортное происшествие произошло в среду. Автобус компании Conexion съехал с проезжей части на сложном участке трассы в северной части штата Веракрус и упал в овраг.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, сообщил секретариат гражданской защиты штата на своей странице в Facebook. Власти продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и оказывать необходимую помощь пострадавшим.