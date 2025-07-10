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Крупное павлодарское ТОО вернёт в бюджет сотни миллионов

Государству вернут 777 миллионов.

Сегодня, 12:18
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: BaigeNews.kz

Прокуратура Павлодарской области добилась восстановления интересов государства на сумму 777 миллионов тенге в деле о занижении налога крупнейшим угольным предприятием региона - ТОО "Богатырь Комир", передает BAQ.KZ.

Как установил Департамент государственных доходов, компания применяла неправомерно заниженную ставку корпоративного подоходного налога (КПН) - 5% вместо установленных 15%. В результате предприятию было выставлено уведомление о доначислении налога.

Попытка "Богатырь Комир" оспорить решение в административном суде оказалась временно успешной - суд отменил уведомление. Однако по апелляционному ходатайству прокуратуры Павлодарский областной суд признал доначисление законным.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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