Крупное возгорание произошло на территории индустриальной зоны в Шымкенте
Спасатели ликвидировали пожар.
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На территории индустриальной зоны «Ордабасы», расположенной по улице Капал батыра в Енбекшинском районе города Шымкент, произошел пожар.
По прибытии первых подразделений было установлено, что огнем охвачены выведенные из эксплуатации грузовые покрышки и сухая растительность. В результате пожара сгорели около 50 штук старых покрышек и 200 квадратных метров сухой травы.
Для ликвидации возгорания были привлечены подразделения ДЧС города Шымкент, бригада Центра медицины катастроф, представители противопожарной службы ТОО «Ордабасы» и местных исполнительных органов.
Скоординированные действия всех задействованных служб позволили полностью ликвидировать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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