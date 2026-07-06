Крупное возгорание произошло на территории индустриальной зоны в Шымкенте

На территории индустриальной зоны «Ордабасы», расположенной по улице Капал батыра в Енбекшинском районе города Шымкент, произошел пожар.

По прибытии первых подразделений было установлено, что огнем охвачены выведенные из эксплуатации грузовые покрышки и сухая растительность. В результате пожара сгорели около 50 штук старых покрышек и 200 квадратных метров сухой травы.

Для ликвидации возгорания были привлечены подразделения ДЧС города Шымкент, бригада Центра медицины катастроф, представители противопожарной службы ТОО «Ордабасы» и местных исполнительных органов.

Скоординированные действия всех задействованных служб позволили полностью ликвидировать пожар и не допустить дальнейшего распространения огня.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.