Крупную молочно-товарную ферму построят в Акмолинской области
Сейчас ТОО «Burabay Milk» ведется закуп оборудования для предприятия.
Сегодня 2026, 03:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 03:12Сегодня 2026, 03:12
126Фото: Акимат Акмолинской области
В ходе рабочей поездки в Бурабайский район аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО «Burabay Milk», передает BAQ.KZ.
На месте будущей фермы на 1 440 голов КРС ведутся строительно-монтажные работы, сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2026 года. Также в Щучинске начато строительство завода по глубокой переработке молока, который также начнет работу в этом году.
«Такие масштабные проекты необходимо поддерживать. Объект даст 130 рабочих мест для населения и более 800 млн тенге налогов ежегодно», – отметил глава региона.
К слову, в 2026 году ожидается запуск двухкрупных ферм: «Burabay Milk» в Бурабайском районе и «Бастау» в Атбасарском районе. Это обеспечит дополнительные 15–18 тыс. тоннпродукции в год. Параллельно в 2026 году стартует новый этап финансирования: на реализацию 5 инвестпроектов будет выделено еще 9 млрд тенге.
Самое читаемое
- Умерла супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи - СМИ
- В МИД Казахстана сделали заявление в связи с трагическими событиями в Иране
- В Мангистау решены многолетние проблемы с водой и энергетикой
- НАТО высказалось по поводу участия в военных действиях США и Израиля
- Мелания Трамп впервые в истории провела заседание Совбеза ООН