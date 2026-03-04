В ходе рабочей поездки в Бурабайский район аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с ходом строительства молочно-товарной фермы ТОО «Burabay Milk», передает BAQ.KZ.

На месте будущей фермы на 1 440 голов КРС ведутся строительно-монтажные работы, сдача в эксплуатацию запланирована до конца 2026 года. Также в Щучинске начато строительство завода по глубокой переработке молока, который также начнет работу в этом году.

«Такие масштабные проекты необходимо поддерживать. Объект даст 130 рабочих мест для населения и более 800 млн тенге налогов ежегодно», – отметил глава региона.

К слову, в 2026 году ожидается запуск двухкрупных ферм: «Burabay Milk» в Бурабайском районе и «Бастау» в Атбасарском районе. Это обеспечит дополнительные 15–18 тыс. тоннпродукции в год. Параллельно в 2026 году стартует новый этап финансирования: на реализацию 5 инвестпроектов будет выделено еще 9 млрд тенге.