Крупную партию гашиша нашли при обыске в Талдыкоргане
8 Сентября 2026, 14:31
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8 Сентября 2026, 14:318 Сентября 2026, 14:31
160Фото: polisia.kz
Крупную партию наркотика нашли у 32-летнего жителя Талдыкоргана.
Полицейские вышли на мужчину во время оперативной работы. Его заподозрили в незаконном обороте наркотиков и пришли домой с санкцией на обыск.
В квартире нашли вещество растительного происхождения. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш.
Вес партии составил 6,5 килограмма.
Мужчину заключили под стражу. Теперь следствие выясняет, откуда появился наркотик, куда его собирались сбывать и кто еще мог быть связан с этой партией.