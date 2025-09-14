Крупную партию наркотиков изъяли на таможенном посту Азербайджана
Сегодня, 15:34
80Фото: Report
На таможенном посту "Джульфа" в Нахчыване, Азербайджан была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана, при проверке автомобиля, прибывшего из Ирана и следовавшего транзитом в Турцию с грузом полимера этилена, рентгеновская установка зафиксировала подозрительные изображения.
"В ходе детального досмотра внутри 30 мешков обнаружили марихуану общим весом 63 килограмма, спрятанную от таможенного контроля", - пишет издание.
По данному факту начато расследование.
