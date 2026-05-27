Крупную партию наркотиков обнаружили в арбузах в Азербайджане

Сотрудники Балакенского таможенного управления в ходе проверок обнаружили и изъяли из незаконного оборота крупную партию марихуаны. Об этом сообщает Report.

Как сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, в ходе проверки на стационарной рентгеновской установке на таможенном посту "Мазымгара" транспортного средства, перевозившего арбузы из Ирана в Грузию, были выявлены подозрительные контуры, после чего груз был привлечен к основательному досмотру.

Во время досмотра с использованием собаки кинологической службы была обнаружена крупная партия марихуаны общим весом 110 килограммов 300 граммов.

По факту начато расследование.