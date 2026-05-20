Более 150 доз "психотропа" обнаружили у жительницы Атырау

В Атырауской области сотрудники управления по противодействию наркопреступности вместе с участковыми полицейскими задержали 27-летнюю женщину.

Как сообщили в Polisia.kz, она подозревается в незаконном хранении психотропных веществ.

Оперативные мероприятия прошли в одном из дворов города. Во время проверки у задержанной нашли 159 флаконов запрещенного препарата.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 301 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот психотропных веществ представляет опасность для общества и за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

Иная информация в рамках статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.