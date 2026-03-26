Крупную сеть кинотеатров уличили в нарушении в Казахстане
Сеть кинотеатров предъявляла к отечественным кинопроизводителям обязательные требования по оплате рекламного бюджета
В Алматы выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства в деятельности сети кинотеатров Kinopark – Kinoplexx Theatres, передает BAQ.KZ.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы установил, что сеть кинотеатров предъявляла к отечественным кинопроизводителям обязательные требования по оплате рекламного бюджета. Без этих платежей фильмы не допускались к прокату.
В ведомстве отметили, что такие условия ограничивали конкуренцию, создавали барьеры для выхода фильмов на рынок и сдерживали развитие казахстанского кинематографа.
В связи с этим в адрес сети было направлено уведомление о наличии признаков злоупотребления доминирующим положением.
После рассмотрения уведомления нарушения были устранены. В частности, прекращена практика обязательных рекламных платежей и отменены так называемые «входные суммы» за выпуск фильмов в прокат.
Кроме того, сейчас разрабатывается публичный регламент, который должен установить прозрачные и единые правила для всех участников рынка. Он будет регулировать порядок включения фильмов в расписание, сроки проката и условия их снятия с показа.
В агентстве подчеркнули, что принятые меры направлены на создание равных условий для всех участников рынка и развитие отечественной киноиндустрии.
