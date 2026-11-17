Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков прокомментировал предоставление льготных кредитов иностранным инвесторам и объяснил, какие требования действуют при финансировании проектов в Казахстане, передает корреспондент BAQ.KZ.

На брифинге журналисты подняли вопрос о доступности кредитов Банка развития Казахстана (БРК) для отечественного бизнеса. В качестве примера привели тепличный комплекс, построенный с участием иностранного инвестора. По словам журналиста, 80% средств на реализацию проекта предоставил БРК.

У вице-министра спросили, почему для реализации подобных проектов привлекают иностранных инвесторов, если на аналогичных условиях финансирование могли бы получить казахстанские предприниматели.

«На самом деле есть общие требования по финансированию проектов. В любом случае необходимо собственное участие компании, подтверждение ее деятельности здесь, в Казахстане. Если иностранная компания просто приедет, она не сможет автоматически получить заем», – пояснил Сапарбеков.

По его словам, при реализации инвестиционных проектов важно учитывать конечный результат, в том числе появление новых производств.

«Если до этого момента проект не был реализован, а сейчас он реализован даже с участием иностранных инвесторов, то я считаю, что это были правильные усилия, которые дали ощутимый результат», – отметил вице-министр.

Сапарбеков подчеркнул, что перед Правительством стоит задача развивать экономику, осваивать новые направления и технологии, привлекать инвестиции и обеспечивать загрузку действующих предприятий.

При этом, по его словам, иностранный инвестор, открывающий производство в Казахстане, фактически становится участником отечественной экономики.

«Иностранный инвестор, приходя в Казахстан, становится, по сути, субъектом бизнеса Республики Казахстан. Он открывает здесь юридическое лицо, размещает основные средства и залоговое имущество. Всю свою деятельность он осуществляет на территории Казахстана. Производственный объект в любом случае остается здесь», – пояснил Сапарбеков.